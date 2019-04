PALERMO - "La Lega è un partito diverso rispetto agli altri, da noi conta la squadra e persone come Fabio Cantarella, che rappresenta un punto di riferimento per tutti i militanti siciliani, saranno sempre valorizzate". Così il senatore Stefano Candiani, sottosegretario agli Interni e commissario della Lega in Sicilia, commenta la presunta esclusione dell'assessore alla sicurezza del comune di Catania dalla lista del Carroccio per la circoscrizione Sicilia e Sardegna. "È surreale definire 'escluso eccellente' Fabio Cantarella, che invece è l'unico tra tutti gli iscritti siciliani chiamato da Salvini a partecipare alla fondazione nei giorni scorsi della 'Lega Sicilia - Salvini Premier", conclude Candiani. (ANSA).