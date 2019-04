PALERMO - L'Ars ha approvato il disegno di legge "Individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". Si tratta della cosiddetta "legge Tusa", che contiene le norme che mirano a semplificare il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica, che erano state proposte dall'assessore ai Beni Culturali Sebastiano Tusa, recentemente scomparso in un incidente aereo in Etiopia. Il disegno di legge, composto da 14 articoli, è stato approvato con 32 voti a favore su 34 votanti.