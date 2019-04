E così non c'è posto nella lista di Forza Italia per Giovanni La Via, il catanese eurodeputato uscente eletto allo scorso giro con Ncd e poi rientrato in Forza Italia. Lo sponsorizzava Antonio Tajani ma Gianfranco Micciché, che aveva chiesto al capogruppo all'Ars di candidarsi, ha tenuto il punto e alla fine Forza Italia, dopo un lungo e tesissimo braccio di ferro ha seguito la linea del commissario regionale, attorno al quale si erano stretti in questi giorni i deputati regionali e nazionali del partito.Non c'è La Via, non ci sono catanesi, non c'è un esponente dell'anima del partito ex An che ha nel sindaco di Cataniaun esponente di punta. Non è difficile prevedere che questo esito potrà avere degli strascichi nel partito dopo l'altissima tensione di questi giorni.Dietro Silvio Berlusconi, capolista, i tre candidati uomini sono quindi l'uscenteil centristae il capogruppo all'Ars. Le quattro donne candidate sono la senatrice, catanese d'origine che vive a Roma e che alle Politiche fu candidata a Messina,, figlia dell'ex eurodeputato Salvatore, sostenuta dal partito agrigentino,, candidata messinese scelta dal sindaco Cateno De Luca, su cui punta l'Udc e anche altri centristi sullo Stretto, e la sarda. Stefania Prestigiacomo, pur invitata dal Cavaliere, non sarà della partita.I giochi, si apprende da fonti del partito, sono ormai chiusi, la lista sarà presentata a breve. In tarda mattinata con uno stringato comunicato, Micciché ha confermato i nomi.