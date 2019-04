ROMA - "Per mia scelta e nell'ottica di una battaglia di liberazione nazionale nei confronti delle mafie che stanno incancrenendo i gangli del Paese, il 25 aprile sarò a Corleone per ricordare che la mafia non è la Sicilia, non è l'Italia ed il Governo la combatterà con tutte le armi a disposizione". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al question time.(ANSA).