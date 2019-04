Prevenire le infiltrazioni della criminalita' organizzata nei lavori pubblici e nelle forniture che riguardano l'aeroporto 'Falcone-Borsellino' di Palermo. Questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato tra la prefettura del capoluogo siciliano e la Gesap, societa' di gestione dello scalo. Un accordo che prevede uno scambio di informazioni tra prefettura e azienda, soprattutto riguardo ai sub-appalti che riguardano lo scalo. Previsti anche dei controlli sul rispetto dei diritti dei lavoratori. A firmare l'intesa sono stati il prefetto, Antonella De Miro, e il presidente di Gesap, Tullio Giuffre'. Nella sede della prefettura erano presenti il cda di Gesap e il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. "Stringiamo ulteriromente una collaborazione che e' gia' esistente - ha affermato De Miro -. L'aeroporto e' una realta' 'sensibile', gestito da una impresa sana, e intendiamo salvaguardare questa realta' con una attivita' di prevenzione". Secondo Giuffre' "si istituzionalizza un rapporto piu' stringente tra gli uffici Gesap e la prefettura. Si tratta di procedure gia' in atto - ha aggiunto - ma che adesso vengono aggiornate". Per Orlando "l'accordo rappresenta un invito alle imprese sane ad avvicinarsi ai lavori in progettazione al 'Falcone-Borsellino', ma anche un avvertimento alle aziende 'non sane' a tenersi alla larga".Il nuovo protocollo e' stato necessario alla luce delle modifiche normative in materia di documentazione antimafia. Rispetto all'intesa firmata nel passato, infatti, sono stati aggiornati e integrati alcuni passaggi. Il protocollo non avra' scadenza e sara' aggiornato per essere adeguato alle normative in materia di prevenzione antimafia. Orlando ha poi aggiunto: "L'adeguamento del protocollo, cosi' come e' stato fatto per le aziende partecipate del Comune, e' stato effettuato perche' ora siamo in una situazione diversa rispetto al passato. Siamo in presenza di una azienda come la Gesap che sta bene e che sta facendo grandi investimenti - ha aggiunto . ed e' chiaro che il contrasto ai tentativi di infiltrazioni malavitose e il rispetto dell'ordine pubblico diventano doppiamente importanti". Secondo Orlando l'intesa firmata oggi in prefettura "e' la conferma della buona salute dell'aeroporto di Palermo, che sta realizzando grandi opere e che per questo ha bisogno che si impediscano eventuali tentativi di infiltrazione". Giuffre' ha poi ringraziato la prefettura "per aver accolto l'esigenza di una maggiore incisivita' e di un mantenimento molto stringente ed elevato di controlli. La Gesap - ha concluso il presidente dell'azienda - e' concessionaria dello Stato, quindi di un servizio pubblico, e questo motiva e amplifica ancora di piu' l'esigenza che questo servizio che compie per conto dello Stato sia improntato sull'assoluta trasparenza e rigidita', contro i tentativi di infiltrazione della mafia".(DIRE)