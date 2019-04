Lo hanno affermato gli aspiranti sindaci siciliani della Lega in corsa per le elezioni amministrative del 28 aprile nelle province di Palermo, Trapani e Caltanissetta. Si tratta di Giuseppe Romanotto, a Monreale, Gino Di Stefano a Bagheria, Giorgio Randazzo a Mazara del Vallo, Oscar Aiello a Caltanissetta e Giuseppe Spata a Gela.

"Stiamo lavorando per costruire un ponte ideale tra la Sicilia e Bruxelles - dice Gelarda - da percorrere con rappresentanti forti che, soprattutto, si siano spesi concretamente sui territori. Lo spirito della Lega è anche e soprattutto l'essere fedeli alle rispettive comunità nell’esclusivo interesse dei cittadini. Lo faremo sia nei Comuni siciliani che al parlamento europeo - conclude Gelarda - per costruire il nostro futuro da siciliani liberi indipendenti".

PALERMO - "In Europa manderemo i candidati della Lega espressione dei nostri territori, cittadini siciliani competenti, motivati e radicati nelle rispettive comunità che ci rappresenteranno con onore sui tavoli di Bruxelles, anche battendo i pugni per farsi rispettare, nell'interesse esclusivo della Sicilia".Oggi i sindaci leghisti si sono dati appuntamento nella sede della Lega Salvini Premier, a Palermo, per sostenere i tre candidati alle elezioni europee del 26 maggio nel collegio Sicilia e Sardegna: Igor Gelarda, palermitano, responsabile regionale Enti locali della Lega e capogruppo in consiglio comunale a Palermo, Maria Concetta Hopps, di Mazara e Annalisa Tardino, di Licata.