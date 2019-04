Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì, in Sicilia.1) PALERMO - Prefettura, via Cavour, ore 09:00 Manifestazione in occasione della mobilitazione nelle principali città italiane coinvolte dalla vertenza Tecnis, i sindacati degli edili Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil con uno sciopero di 8 ore.2) PALERMO - Villa Whitaker, ore 09:00 Il prefetto di Palermo Antonella De Miro, il predidente della Gesap Tullio Giuffrè, presente il sindaco Leoluca Orlando, sottoscriveranno l'Intesa per la legalità.3) PALERMO - Palazzo di Giustizia, aula magna, ore 09:30 Incontro, promosso da Sos Impresa Sicilia, in collaborazione con l'ordine degli avvocati di Palermo, sul tema "Promuovere le attività di contrasto al racket e all'usura, sottolineando l'importanza della testimonianza significativa delle vittime e il ruolo determinante delle associazioni e analizzare le prospettive future di riforma legislativa".4) PALERMO - via Li Muli, presso Piazza Turba, ore 09:30 Le scuole che hanno adottato il luogo in cui furono uccisi Pio La Torre e Rosario Di Salvo. L'iniziativa è della elementare "Ragusa-Moleti", l'Iis Vincenzo Ragusa-Otama Kiyohara-Filippo Parlatore, l'Itet Pio La Torre. Sarà pulita la lapide commemorativa. Presenti il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il presidente del Centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco.5) CATANIA - Prefettura, ore 10:00 Presidio dei lavoratori della Tecnis per protestare "contro i ritardi con cui il Mise affronta la vertenza", promosso da Fillea Cgil, Filca Cisl e Fenea Uil.6) PALERMO - Oratorio Santi Elena e Costantino, ore 10:30 "Italia e migrazioni, la sfida ineludibile" è il titolo del convegno organizzato dalla rivista di geopolitica Limes. Intervengono Lucio Caracciolo, Fabrizio Maronta e Piero Messina.7) PALERMO - Palazzo d'Orleans, Sala Alessi, ore 10:30 Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci incontra i dirigenti scolastici dei circa ottanta istituti dell'Isola - elementari, medie, licei, tecnici e professionali - che hanno ottenuto i finanziamenti nell'ambito della terza e quarta edizione del progetto "Leggo al quadrato". Sarà presente l'assessore all'Istruzione Roberto Lagalla.8) PALERMO - Palazzo d'Orleans, sala Blu, ore 11:00 Nel corso di una conferenza stampa verranno presentati dal governatore Nello Musumeci i nuovi bandi del Programma di sviluppo rurale che la Regione Siciliana pubblicherà nei prossimi giorni. Saranno presenti anche l'assessore all'Agricoltura Edy Bandiera e i dirigenti generali dei dipartimenti competenti Carmelo Frittitta e Mario Candore.9) PALERMO - Teatro Biondo, ore 21:00 "Antropolaroid", spettacolo di e con Tindaro Granata.(ANSA)