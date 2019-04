PALERMO - "I poliziotti sudanesi mi hanno picchiato, rubato il documento di identità e rubato del denaro. Prima di arrivare in Sudan ero stato in un campo profughi in Etiopia. In carcere mi hanno incatenato". E' il drammatico racconto dell'eritreo sotto processo a Palermo con l'accusa di essere a capo di un'organizzazione che gestisce il traffico di migranti. L'imputato, che ha fatto dichiarazioni spontanee, sostiene di essere vittima di un errore di persona, di chiamarsi Mered Tasmafarian Behre e non Mered Medhanie Yedhego, come sostengono i pm. L'eritreo ha parlato dopo la deposizione di due funzionari sudanesi che lo arrestarono su mandato di cattura internazionale nell'ambito dell'inchiesta palermitana.

"In origine cercavamo un trafficante. La Nacional Crime Agency inglese ci aveva fatto avere una foto di una persona con un grosso crocifisso al collo. Ma nessuno a Karthoum lo conosceva. Una settimana prima dell'arresto un funzionario mi diede un'altra foto e un numero di telefono da localizzare. La persona che ho arrestato è quella ripresa nello scatto ed è qui imputato. Quando lo abbiamo localizzato, - ha aggiunto il teste - a Karthoum e gli abbiamo mostrato la foto lui ha ammesso di essere il soggetto immortalato". L'imputato si difende sostenendo di essere vittima di un errore di persona e di non essere Mered Yedego Medhane, l'uomo accusato dai pm, ma di chiamarsi Mered Tasmafarian Behre e di essere un falegname. (ANSA).

In aula anche il funzionario di polizia sudanese Mohamed Elnour Abdelrahman che ha deposto al processo all'eritreo imputato a Palermo di far parte di una banda di trafficanti di migranti.