In base alle stringenti norme entrate in vigore nel 2015 i due fermati rientrano nella categoria dei cosiddetti "lupi solitari".

Sono i "lupi solitari" ad avere seminato morte in Europa. L'attentato a Parigi nella redazione della rivista “Charlie Hebdo”, quello a Copenaghen nel corso di un incontro per commemorare le vittime parigine, l'attacco al Museo del Bardo e nella spiaggia di Sousse in Tunisia, gli attentati di Bruxelles e del Bataclan a Parigi, nelle ramblas di Barcellona, al mercato di natale di Berlino o nel lungomare lungomare di Nizza: sono tutti opera di lupi solitari che non hanno un'organizzazione alle spalle, ma sono spinti dall'odio verso i “Kuffar” e cioè tutti quelli che non credono nel Dio islamico.

Arriva fino a casa nostra, in Sicilia. Per la precisione ad Aspra, frazione di Bagheria, provincia di Palermo. È qui che Giuseppe Frittitta, 25 anni, si è convertito all'Islam, si è addestrato per diventare un combattente ed era pronto ad andare in Siria o Turchia per morire al servizio dell'Isis. Voleva diventare un martire, di quelli che con gli attentati suicida massacrano gli occidentali., appena diciottenne. Il primo si era da poco trasferito a Bernareggio in provincia di Monza-Brianza, dove lavorava come autista di autoarticolati e si mostrava nei selfie armato di coltello. Il secondo viveva in provincia di Novara. Il fermo per ragioni di urgenza e sicurezza è stato firmato dal procuratore Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto Calogero Ferrara.più delitti in materia di terrorismo e per essersi addestrati per il compimento di atti di natura terroristica"., il movimento che vuole scuotere l'Islam colonizzato dagli occidentali. Si allevano duramente, praticavano crossfit e soft air per essere pronti alle fatiche della guerra. Nel frattempo si galvanizzavano scambiandosi video dai contenuti inequivocabili: "Li macelliamo con un massacro di pecore. Siamo gli aspiranti al martirio". I social network erano il luogo della propaganda, dell'odio contro l'Occidente,