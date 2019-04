Ilè stato trovato questa mattina in un appartamento in via del Toro, nel centro storico di Lucca. Al momento del ritrovamento il corpo presentava. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe morta a seguito di una violenta colluttazione avvenuta tra le mura domestiche. In quella casa, infatti, il cinquantenne viveva infatti insieme ad altri due connazionali e alla compagna, con cui pare avesse un rapporto burrascoso.La lite è scoppiata durante la notte scorsa, intorno a mezzanotte, orario in cui si pensa sia avvenuto anche il decesso dell'uomo. Poco più tardi, la compagna si è presentata in ospedale con alcune contusioni, riportate probabilmente durante la colluttazione familiare. Sia lei, sia i due connazionali e coinquilini sono stati sentiti in questura.Sarà l'autopsia a spiegare le dinamiche del decesso e aiutare a individuare il possibile colpevole.