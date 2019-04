Alla conferenza stampa a Palazzo d'Orleans hanno partecipato il presidente Musumeci e l'assessore all'Agricoltura Edy Bandiera. "Stiamo offrendo agli imprenditori agricoli la possibilità di partecipare a bandi per circa 146 milioni di euro nell'ambito del Psr 2014-2020. Sono davvero contento per questa iniziativa - ha detto il governatore - a sostegno di una agricoltura che naturalmente vive in una condizione di obiettiva difficoltà, ma posso dire con orgoglio che per la spesa comunitaria siamo tra le prime Regioni in Italia avendo erogato 618 milioni, pari al 28% della spesa totale pubblica".I bandi, che saranno pubblicati tra aprile e maggio, stanziano 22 milioni per la viabilità rurale, 9 mln per il contenimento della erosione, 40 mln per gli investimenti nelle aziende agricole, 12,4 mln per le zone svantaggiate montane e le isole minori, 35 mln per l'agricoltura biologica, 2,2 mln per la diversificazione, 3,5 mln per la conservazione delle risorse genetiche vegetali, 6,5 mln per il ritiro dlele superfici lungo i corsi d'acqua, 5 mln per gli investimenti non produttivi, 2,4 mln per la biodiversità, 5 mln per il sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. A parte i bandi, Musumeci ha sottolineato l'istituzione di alcuni tavoli di filiera, oggetto di confronto con le organizzazioni di categoria: zootecnica, agrumicoltura, ortofrutta.L'imprenditore siciliano che lancia l'appello dalle pagine del Corsera è Nino Tornatore. "Chi scrive è un folle sognatore perdutamente innamorato del proprio lavoro - si legge -. Sono un piccolo imprenditore 64enne che, rimettendosi in gioco (invece di andare in vacanza ai Caraibi), ha presentato la domanda per il Psr (Programma di sviluppo rurale) Sicilia 2014-2020". Tornatore sta cercando di realizzare un'azienda agricola a Piazza Armerina, in provincia di Enna, con 20 ettari coltivati a mandorle, nocciole e lavanda e con magazzino per la lavorazione". "Da più di 4 anni è come se avessi dichiarato guerra allo Stato - continua -: tra certificati, bolli, permessi, versamenti perdita di tempo soldi e salute, pur non 'disturbando' personaggi politici e cercando di non pagare i 'contributi' (non mi riferisco a quelli previsti dalla legge!), combatto ogni giorno una battaglia con gli enti siciliani preposti, tra malfunzionamenti, menefreghismo, incompetenza e ignoranza". "Ciò nonostante - conclude - vorrei fare un appello a tutti i piccoli imprenditori che come me amano la Sicilia di non presentare nessun bando di finanziamento se non hanno alti agganci politici o intendano pagare i 'contributi', ma di contare solo nelle loro forze e di combattere per i loro sogni per il riscatto della nostra isola".