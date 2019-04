In quella casa, fino a pochi mesi fa, viveva Giuseppe Frittitta, il 25enne che si era convertito all'Islam e si faceva chiamare "Yusuf".. Voleva diventare un "lupo solitario", un combattente pronto alla guerra. E per farlo si era messo in contatto con Osama Ghafir, un marocchino appena diciottenne, abbracciando il salafismo, movimento che vuole scuotere l'Islam colonizzato dagli occidentali. Si allenavano duramente, praticavano crossfit e soft air per essere pronti a combattere. Intanto, tramite internet, si scambiavano video che poco lascerebbero all'immaginazione.Strumenti indispensabili per manifestare il credo religioso sotto forma di un'intensa attività di propaganda dell'ideologia jihadista effettuata sul Web, "dove il ragazzo diffondeva e manifestava la sua adesione alle idee fondate sull'odio antisemita", spiega la Digos.Il luogo di culto che si trova in via Walter Tobagi oggi è chiuso, ma è qui che una delle comunità islamiche più antiche e radicate dell'Isola, si incontra. Frittitta avrebbe frequentato, costantemente il centro, principale luogo di aggregazione della zona per i musulmani e distante soltanto una decina di chilometri dalla casa dei genitori.: "Non ti riconosco più", gli diceva la madre. "D'altronde - dice la zia di Giuseppe Frittitta - in questo momento siamo molto provati". Sono poche parole, scandite col contagocce, quelle dei familiari del ragazzo, nel quale appartamento stamattina si trovava la polizia, a caccia di ulteriori elementi utili alle indagini. "Non so cosa dire - prosegue la donna - perché sono molto dispiaciuta per mia sorella, sono sconvolta e non so cosa adesso ci aspetta". E tra i vicini di casa, nessuno dice di avere mai sospettato dei comportamenti del giovane che si allenava per diventare un "lupo solitario".I suoi genitori sono delle bravissime persone, non avrei immaginato una cosa simile, leggere la notizia mi ha fatto paura". Già, perché l'ombra del terrorismo, in base a ciò che la procura ha accertato, poteva essere molto vicina. Frittitta parlava chiaro alla madre, come emerge da un'intercettazione: "Se me la cresci ...se me la cresci tu, come fate crescere le femmine vostre, mi costringete ad andarmene in carcere! Mi mandate voi con le vostre mani in carcere a me, perché devo tagliarle la testa".Ma il figlio rispondeva: "Se fossi stata tu musulmana, anche tu saresti stata oppressiva. Io ti sarei stato ad ascoltare, ma sei una miscredente e non hai nessun potere su di me".