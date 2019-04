PALERMO - "Rassegno le mie dimissioni da vice coordinatore regionale e da Forza Italia". Lo dice in una nota Basilio Catanoso, dopo l'ufficializzazione della lista degli azzurri per le Europee nella circoscrizione Isole che riguarda Sicilia e Sardegna. "Come avevo già capito ad inizio marzo, quando ho comunicato che non vi erano le condizioni per una mia candidatura in Forza Italia alle Europee, oggi ribadisco che quella mia scelta si è rivelata lungimirante: Fi non è più in grado di esprimere una linea politica chiara, sicura, in linea con il mio, il nostro percorso e coerente con la linea politica che contribuì nel 2008 alla costituzione del PdL - spiega Catanoso -. La grave confusione delle ultime ore ne è solo l’ennesima dimostrazione, assistiamo al declino di una grande forza politica passata dal rappresentare le istanze della maggioranza degli italiani a essere 'nave senza nocchiero in gran tempesta', senza un progetto, senza una linea politica, non più capace di fare sintesi fra anime diverse e così presentarsi al popolo in maniera autentica e credibile, in modo da poterlo rappresentare". Catanoso poi aggiunge: "Mi dispiace per il presidente Berlusconi, che ha rappresentato e continua, a mio giudizio, a rappresentare per l'Italia una certezza, per il suo spirito di sacrificio a servizio del Paese, ed ancora mi dispiace per tutti coloro che, dirigenti e militanti, si sono impegnati in buona fede in Fi lottando per le proprie idee; prendo così atto che oggi Forza Italia abdica al proprio ruolo e al progetto politico che doveva incarnare, caduto questo in secondo piano rispetto a faide interne e a strategie di potere".