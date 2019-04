Salvini come Trump e Papa Francesco.. Da Valentino a Greta Thunberg, da Spike Lee a Lady Gaga, il leder della Lega appare tra i profili "più in ascesa" degli ultimi mesi. Per il magazine "è uno dei politici di cui si parla più al mondo ea". A firmare il suo ritratto sul "Time" è stato niente meno che Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump, che da tempo strizza l'occhio ai sovranisti d'Europa.Dal canto suo, il vice premier commenta ironico la notizia: "Dipende chi sono gli altri 99 nella classifica" afferma. "Al di là del Time - prosegue Salvini - sono orgoglioso della fiducia degli italiani. Vuol dire che male non stiamo lavorando", ha aggiunto poi il vicepremier".