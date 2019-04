. E' stato il ministro dell'Economia Giovanni Tria ad annunciare le nuove misure che il governo disporrà all'interno della nuova bozza per la legge di Bilancio. Il titolare del Tesoro, durante la sua audizione in commissione Bilancio, ha così confermato le voci che circolavano nelle scorse settimane. Governo e Parlamento stanno lavorando al Def, il documento di economia e finanza, che costituirà l'ossatura portante della Finanziaria 2019.Ma la dichiarazione di Tria ha subito scatenato numerose polemiche. I primi a insorgere sono stati gli stessi esponenti pentastellati del governo Conte. Per il vice premier, un aumento di Iva e accise "Non avverrà mai con questo esecutivo". Qualcuno, tra i cinquestelle, va oltre e attacca frontalmente il ministro: "Se vuole questi aumenti, passi al Pd".Bordate ai giallo-verdi dalle opposizioni. "Gli italiani - dice il segretario dem- vogliono il lavoro, salari più alti e investimenti. Il governo, invece, pensa ad aumentare l'Iva". Di "Sorpresa amara nell'uovo di Pasqua" parla la capogruppo di Forza Italia alla Camera. "Gli Italiani - prosegue l'ex ministro azzurro - spenderanno di meno e si ridurranno i consumi". Per la presidente Fratelli d'Italia,, "L'aumento dell'Iva e delle accise sarà il colpo di grazia all'economia".