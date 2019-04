c'era una coperta sul cadavere di Elvira Bruno. Un gesto, quello del marito, Moncef Naili, che l'ha strangolata, non nuovo nei casi di femminicidio. Un gesto di accudimento post mortem. Materia di studio degli psichiatri., ha confessato il delitto. Ha parlato di un raptus, uno scatto di ira provocato dal gesto della moglie. Si era avvicinato per accarezzarla e lei lo ha graffiato. È già una strategia difensiva? I graffi sul suo volto ci sono davvero, ma potrebbero anche essere la prova del tentativo estremo della moglie di sottrarsi alla stretta mortale.Lei le aveva chiesto il divorzio e lui, anche se non di buon grado, si era detto disponibile. Le pratiche legali erano state avviate. Gli investigatori, coordinati dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi e dal sostituto Federica La Chioma, stanno sentendo parenti e amici della vittima per scovare le tracce della possibile rabbia che covava nella mente dell'uomo, il quale rimproverava alla moglie di essere cambiata. Un cambiamento che imputava alla scelta della donna di lavorare - faceva la badante - per rendersi autonoma e libera.che fa a pugni con il raptus descritto dal tunisino. Nel corso dell'interrogatorio ha detto di avere avuto un black out. Quando il suo cervello si è riacceso la moglie era morta. Ha coperto il cadavere e chiamato la polizia. Nel frattempo per quasi due ore il corpo della povera Elvira è rimasto sul pavimento, tra il bagno e la camera da letto.cosa sia accaduto negli ultimi istanti di vita di Elvira Bruno. Agli accertamenti tecnici irripetibili parteciperà il legale del tunisino, l'avvocato Antonino Cacioppo.