non avrebbe mai dato la benché minima avvisaglia di poter diventare un femminicida. Stamani l’uomo ha strangolato la moglie di 53 anni, Elvira Bruno, nella loro abitazione di via Antonino Pecoraro Lombardo ; poi ha chiamato la polizia, confessando e attendendo in casa di essere portato in Questura dagli agenti della Squadra mobile.: non si sentono più i rumori del traffico della vicina stazione Notarbartolo, ma solo il mormorio dei curiosi e i passi dei poliziotti che presidiano l’ingresso. Qualche passante realizza tardie rimane sgomento, ma anche chi ha appreso la notizia da ore non riesce a capacitarsi del gesto di un uomo apparentemente come tanti altri.o diverbi ad alta voce che suggerissero l’imminente violenza. Nello stabile, chi se la sente di parlare racconta o di non aver mai conosciuto Naili o di averlo sempre ritenuto un uomo misurato.– dice un commerciante della zona –. Scambiando le solite chiacchiere tra negoziante e clienti, mi pareva chiaro fossero persone normalissime. Discreti entrambi, con le difficoltà e i problemi di tutti. È stato uno shock”. Discrezione ribadita anche dai titolari di altre attività vicine, alcuni dei quali ammettono di non aver mai realizzato che la vittima e l’omicida di fatto fossero una coppia. “Mi ricordo molto bene una ragazzina però”, dice uno dei negozianti riferendosi a una delle figlie di Bruno e Naili, “e già non riesco più a non pensare a lei”.