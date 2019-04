PALERMO - Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina, intorno alle 11, in una caletta di Sant'Elia, in provincia di Palermo, avvistato dal cliente di un bar che che si affaccia sul mare. L'uomo ha un'età apparente tra i 40 e i 50 anni. Si attende il medico legale che dovrà eseguire l'ispezione cadaverica. Non si conosce ancora l'identità del morto. Sulla causa del decesso non si esclude alcuna ipotesi, compresi il malore o il suicidio.(ANSA)