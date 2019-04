L'ex parlamentare di Forza Italia, docente universitario, uno dei professori che stilò il programma della Lega, ha inciso nella nomina di Siri a sottosegretario nel governo gialloverde. Avrebbe preferito il ministero dell'Economia, ma è finito ai Trasporti.firmato dai pubblici ministeri di Roma, le sue “molteplici relazioni ancora in atto ai massimi livelli istituzionali”. Prima che oggi finisse sotto inchiesta per i suoi affari con Vito Nicastri, Arata era una voce autorevole a livello internazionale in materia di energia.di altro rappresentante del Governo ed ascoltato membro della maggioranza parlamentare nel promuovere provvedimenti regolamentari o legislativi che contengono norme ad hoc tese a favorire gli interessi economnici dell'Arata, ampliando a suo favore gli incentivi per l'energia elettrica da fonte rinnovabile a cui non ha diritto”., alla presenza di altre persone, che “si fa esplicito riferimento alla somma di denaro pattuita a favore di Armando Siri per la sua attività di sollecitazione dell'approvazione di norme che l'avrebbero favorito”., come emergerebbe anche dalle conversazioni intercettate di Arata “con collaboratori del Siri e con altre persone coinvolte (con ruolo istituzionale e non) nella redazioni delle stesse”. I contatti di Arata, dunque, non si limitano a quelli con Siri.hanno dato mandato agli agenti della Dia di perquisire case, macchine, cassette di sicurezza e aziende di proprietà o riconducibili ad Arata. E di prelevare computer e telefonini. Stessa cosa non è stata disposta nei confronti di Siri che è tutelato dalla guarentigie parlamentari. Gli investigatori cercano la prova del passaggio di denaro. Siri avrebbe intascato trentamila euro da Arata, senza che però sapesse che a beneficiare del suo "impegno" sarebbe stato anche l'imprenditore siciliano Vito Nicastri, già condannato per corruzione e truffa e in carcere dall'anno scorso per concorso esterno in associazione mafiosa. Il re del vento con le sue aziende avrebbe finanziato "l'amico di Castelvetrano", e cioè Matteo Messina Denaro.