In azione sono entrati gli agenti del nucleo anti frode della polizia municipale, che tra le bancarelle del Capo hanno riscontrato numerose irregolarità.nel dettaglio, P.G di 60 anni, aveva messo a disposizione della clientela tre capretti di 24 chili ciascuno, un agnellone di 20 chili, tre teste di capretto di 3 chili, quattro spezzoni di agnellone per altri 6 chili e un chilo di interiore sul suolo pubblico, senza averne l'autorizzazione.Gli agenti sono intervenuti su segnalazione della polizia. Sul posto hanno accertato le irregolarità anche i veterinari dell'Asp che non hanno ritenuto commestibili le carni, potenzialmente pericolose, quindi, per il consumo alimentare. La carne sequestrata, cento chili circa, era inoltre priva di tracciabilità e su disposizione del magistrato ne è stata avviata la distruzione. Il venditore ambulante è invece stato segnalato all'autorità giudiziaria.