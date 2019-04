e poi nessun'altra carica politica. Ma Paolo Franco Arata, professore genovese di 69 anni coinvolto nell'inchiesta della DIA palermitana su eolico e tangenti, frequenta i palazzi almeno dagli anni ottanta, quando fu nominato commissario straordinario per l'emergenza delle mucillagini. Tra consulenze e imprenditoria, una carriera nella zona di contatto tra ambiente, energia e potere.Durante un'estate particolarmente calda il mare Adriatico si ricoprì di mucillagini, e l'allora ministro dell'Ambiente Giorgio Ruffolo chiamò Arata a ricoprire la carica di commissario straordinario per l'emergenza, di fatto una delle prime volte in cui venne istituita la figura del funzionario dotato di poteri eccezionali. Arata fu nominato perché da professore di ecologia era finito a dirigere l'Icram, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, che aveva compiti di studio sull'ambiente marino e sulla protezione e sviluppo degli stock di pesce.alla Camera dei deputati, dove continua a occuparsi di ambiente con la nomina a presidente del Comitato interparlamentare per lo sviluppo sostenibile, il cui obiettivo era recepire anche in Italia la normativa dell'Unione Europea e dell'ONU sulle tematiche ambientali. L'esperienza finisce nel 1996, e da allora Arata non ha più cariche politiche, continuando però a navigare nelle acque dello sviluppo sostenibile e dell'energia. Sempre da professore di ecologia è stato vicepresidente del Forum Energia e società, ed è stato all'interno di diverse aziende attive nel settore del mini eolico, del fotovoltaico e del bio-metano., diventando di fatto il consulente delle tematiche ambientali del Carroccio. In quell'occasione, che riunì diversi professori per formulare le politiche leghiste, Arata disse che bisognava "riprendere in mano la questione energetica che, oggi, è gestita da Enel ed Eni".