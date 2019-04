anno chiesto e ottenuto l'aggravamento della misura cautelare per Vito Nicastri. Gli sono stati revocati i domiciliari e torna in carcere. Ai domiciliari Nicastri, soprannominato il 're del vento', c'era finito l'anno scorso con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e intestazione fittizia aggravata dall'articolo 7. Avrebbe messo le le sue aziende, leader nel settore delle energie alternative, a disposizione per gli affari sporchi dei boss di Salemi e Vita. A Nicastri è già stato confiscato un patrimonio stimato in un miliardo di euro con una quarantina di società.. La sua scalata economica ha avuto, secondo la Dia, un socio d'eccezione: Matteo Messina Denaro.

dentro i palazzi romani del potere. Una storia di presunti favori e mazzette. Tra i dieci indagati, nel suo caso per corruzione, c'è anche il sottosegretario ai Trasporti, il leghista Armando Siri. L'indagine è della Direzione investigativa, Nicastri avrebbe continuato a fare affari, ottenendo dei permessi da parte dell'assessorato regionale all'Energia, dove sono in corso delle perquisizioni. Ad un certo punto, però, la partita si sarebbe spostata a Roma. Ed infatti l'indagine dei pm palermitani si è incrociata con quella della Procura capitolina, coordinata dall'aggiunto Paolo Ielo.. Per arrivare a Siri l'imprenditore si sarebbe servito dell'intermediazione di un docente di Ecologia, Salvatore Arata, ex parlamentare in Forza Italia nel 1994 e ora pure lui vicino alla Lega. Salvini lo ha voluto per scrivere il programma del partito sul tema energetico.è l'uomo della riforma fiscale e ideatore sulla flat tax che tanto sta a cuore a Matteo Salvini, e infine nominato ai Trasporti.