RIBERA - Per evitare di essere arrestati, due topi d'appartamento tunisini a Ribera (Ag) si sono finti i padroni di casa facendosi trovare dai carabinieri nel letto, assonnati e infastiditi dal controllo tentando di sostenere di essere i proprietari di casa e di stare riposando. I militari, dopo essere risaliti ai veri proprietari e verificato la mancanza di alcune cose dall'appartamento, li hanno arrestati per tentativo di furto. I due sono stati posti ai domiciliari. I carabinieri erano intervenuti armi in pugno dopo le segnalazione di rumori sospetti nell'appartamento e avevano trovato la porta d'ingresso forzata e semi aperta. (ANSA).