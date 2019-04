“Le attività di rimozione delle alghe – tiene a precisare Norata- non si fermeranno; saranno calendarizzati, a breve, anche interventi sul porticciolo di Sferracavallo che, comunque, è stato già oggetto di attività straordinarie lo scorso gennaio”.

L’intervento programmato su richiesta del Sindaco e dell’Assessore al decoro urbano Fabio Giambrone, ha consistito nella rimozione della posidonia accumulatasi dopo le numerose mareggiate dell’inverno ed il suo smaltimento presso l'impianto di Bellolampo. A darne notizia l’Amministratore Unico di Rap Giuseppe Norata che ha subito dato mandato agli uffici di attivare le procedure per la rimozione della stessa. L’Area Raccolta Differenziata dopo avere proceduto alla caratterizzazione delle alghe e ottenuto parere positivo per il relativo conferimento con recupero presso l’impianto di compostaggio di Bellolampo è intervenuta per ripulire il litorale. Per portare a termine questa attività straordinaria sia nel Porticciolo di Mondello che nella terrazza belvedere sono stati impiegati una pala meccanica con tre autocarri con cassoni scarrabili, tre autisti e due operai. Effettuati 5 viaggi. Rimosse 46.070 Kg di posidonia.