'C'è un contratto di governo, ma c'è prima di tutto il rispetto degli italiani. Noi non aumenteremo l'Iva per dire che abbiamo fatto la flat tax'. Così il vicepremier Luigi Di Maio sull'aumento dell'Iva. 'Con i viceministri Castelli e Garavaglia stiamo lavorando per evitare lo scatto delle clausole di salvaguardia', ha aggiunto spiegando, a proposito delle dichiarazioni ieri del Ministro: 'spero Tria sia stato frainteso. C'è un impegno del movimento di non farla aumentare'. (ansa)