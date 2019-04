Notre-Dame rimarrà chiusa al pubblico per 5-6 anni. La cattedrale di Parigi non era assicurata: gran parte dei costi per il restauro saranno a carico delle casse pubbliche. E la Francia lancia un concorso internazionale per architetti per la ricostruzione della guglia. Tra le ipotesi sulle cause dell'incendio un cortocircuito degli ascensori delle impalcature