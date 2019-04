Con “Pop Heart Tour”, la tournée attualmente in corso nelle principali città italiane, e “Pop Heart Summer Nights” il pubblico potrà cantare i più grandi successi di Giorgia e ascoltare per la prima volta in versione live i brani tratti da “Pop Heart”. Proprio come fatto nella scelta della tracklist dell’album, durante i concerti Giorgia seguirà il flusso di accordi e armonie mescolando “Pop Heart” ai suoi pezzi in una dinamica di suono continuativa.

PALERMO - Giorgia annuncia una nuova data della tournée estiva “Pop Heart Summer Nights”. La grande voce della musica italiana si esibirà sabato 6 luglio a Palermo presso il Teatro di Verdura.“Pop Heart” è l’ultimo album di Giorgia, certificato disco di platino. Un’emozionante raccolta di grandi successi nazionali e internazionali, selezionati e reinterpretati da Giorgia e riarrangiati da Michele Canova. L’album contiene featuring con Tiziano Ferro sul brano “Il conforto”e con Ainé sulle note di“Stay”, oltre ai camei di Eros Ramazzotti (“Una storia importante”) ed Elisa (“Gli ostacoli del cuore”).