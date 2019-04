Ad affermarlo è il sindaco di Palermoche,dopo la direttiva del Viminale sulle "zone rosse" che dà maggiore potere ai prefetti quanto al tema del contrasto all’immigrazione, accusa: “Dopo avere esautorato i militari, allargando il suo potere all’intero campo della competenza sulla sicurezza vorrebbe esautorare i sindaci. Come sindaco impedirò che questo avvenga e per questo qualora il prefetto dovesse adeguarsi alla direttiva del ministro Salvini adirò il Tribunale amministrativo regionale per chiedere l’annullamento previa la sospensione del provvedimento”.Mi chiedo piuttosto quale sia la definizione giuridica di un termine, usato nella direttiva, come balordi ”.Dopo che la nave Mare Jonio ha condotto un’operazione di salvataggio di cinquanta migranti,e con le forze militari che hanno ritenuto di avere lesa la propria competenza a causa di una direttiva ad hoc sulla situazione della Mare Ionio.Ma per il sindaco di Palermo “la città è certificata come quella in cui si compiono meno reati e in cui quindi la sicurezza di Palermo non è in discussione”.L’amministrazione comunale di Palermo e l’Ong Mediterranea Saving Humans ha organizzatoMediterranea ha mostrato un video di 19 minuti con le registrazioni delle conversazioni fra le autorità libiche, le autorità italiane e il capitano della nave Mare Jonio. Nel video emerge una lunga discussione a tratti confusa e numerosi contatti fra le autorità italiane e quelle libiche. Al termine di questo coordinamento attraverso il quale le autorità libiche si sono assunte la responsabilità di riportare sulla costa i migranti si registra l’intervento di un ufficiale che parla correttamente l’italiano e che racconta che l’ufficiale libico abbia firmato il modulo in cui si formalizza l’assunzione di responsabilità. Secondo la portavoce di Mediterranea Alessandra Sciurba al Mare Jonio avrebbe rispettato la distanza di 8 miglia dal gommone presente alle coordinate indicate e avrebbe così salvato altri migranti.che ha detto: “Mentre si percepisce come il comando di Roma mantiene un comportamento corretto e formale lo stesso non si può dire del comportamento delle autorità libiche”. Ma per il sindaco c’è un elemento da condannare. “Sembrerebbe che il funzionario italiano compili il modulo indicando cosa bisogna fare e il Mustafà di turno metta la firma.Quante volte se questo non è accaduto della gente è morta? Farò questa domanda alla Corte europea dei diritti umani. Politicamente - ha affermato Orlando - io ritengo ci troviamo di fronte a una strage, un genocidio”.“Tacciare d’inadeguatezza la Guardia costiera libica- ha detto - è un eufemismo. E si pretenderebbe - ha proseguito - che si continui ad affidare vite umane a una forza il cui operato è discutibile mentre è certo che la Libia è in una situazione di guerra e quindi non rappresenti un porto sicuro”. Poi la portavoce di Mediterranea ha preso le difese della Guardia costiera italiana. “Loro - ha raccontato -sono gente di mare e soffrono per quello che sta avvenendo. Anonimamente è stato rappresentato un forte disagio”.Luca Casarini e il comandante della Mare Jonio Pietro Marrone a cui è stato contestato il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. “Purtroppo c’è chi non ha l’immunità parlamentare - ha commentato Fabio Lanfranca - e quindi è costretto a difendersi per avere salvato delle vite umane. Stiamo provando a raccontare minuto per minuto quello che è successo. Non sono delinquenti ma sono persone a cui bisogna dire grazie”.