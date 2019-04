lampade ad infrarossi ed impianto di ventilazione, umidificazione e climatizzazione. Un danno economico nei confronti dlel'Enel che ammonterebbe a circa 150 mila euro.

Una vera e propria serra indoor è stata scoperta dai carabinieri del Nucleo radiomobile in corso dei Mille a Palermo.: i militari si sono recati nell'abitazione che si trova nella zona di Brancaccio e doo aver fatto irruzione nei locali, hanno arrestato in flagranza due fratelli palermitani. Si tratta di Samuele Giuseppe e Paolo Filippone, di 26 e 20 anni. Sono accusati di coltivazione e furto aggravato di energia elettrica in concorso.sono state trovate