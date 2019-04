16 dosi di marijuana per un peso complessivo di 21 grammi circa, 10 dosi di hashish per 10 grammi, e la somma di 150 euro, ritenuti frutto dello spaccio. Leto è stato giudicato per direttissima e dopo la convalida è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

. E' finito in arresto Giorgio Leto, 26 anni, già noto alle forze dell'ordine e sorpreso dai carabinieri della stazione di Palermo Acqua dei Corsari, mentre tentava di spacciare.I militari hanno individuato il giovane nei pressi di Passaggio De felice Giuffrida, all'angolo con la via Sacco e Vanzetti: il suo comportamento li ha insospettiti, hanno quindi deciso di effettuare una perquisizione.Il ragazzo aveva addosso