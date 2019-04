PALERMO - Questi gli indagati nell'ambito dell'inchiesta dei pm palermitani su un giro di mazzette alla Regione siciliana per progetti relativi alle energie alternative e che vede al centro l'imprenditore alcamese, che sarebbe vicino al boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro, oggi tornato in carcere:, 69 anni, professore, consulente della Lega sull'energia ed ex parlamentare di Fi, il figlio, 39 anni che si era trasferito da Roma ad Alcamo;, 70 anni; l'imprenditore, 59 anni;, 62 anni;, 32 anni, figlio di, 61 anni, funzionario regionale, prima al Dipartimento dell'Energia.Sono accusati a vario titolo di corruzione e intestazione fittizia, Isca risponde di associazione mafiosa. Sono in corso perquisizioni negli uffici regionali.(ANSA)