circa 70 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario per il taglio ed il confezionamento e contanti per oltre mille euro in banconote di vario taglio. L'arresto è stato convalidato, per il 34enne sono stati disposti i domiciliari.

E' finito in manette per detenzione ai fini di spaccio T.S, 34enne che abita in corso Pisani, dalle parti di piazza Indipendenza a Palermo.I carabinieri hanno effettuato una perquisizione nel suo appartamento dopo aver notato uno strano viavai: i sospetti sono diventati certezze proprio durante il controllo.Nel corso dell'ispezione, infatti, i militari hanno trovato