Non balneabili anche le acque dei porticcioli di Sferracavallo, Fossa del Gallo e Mondello. Inquinato anche il tratto di mare nei pressi della condotta fognaria di Mondello comunemente detta Ferro di cavallo. Off limits anche sette chilometri di specchio d'acqua a partire dal porticciolo di Vergine Maria. Vietato fare il bagno anche nei pressi del porticciolo dell'Addaura. Per quanto riguarda la costa sud della città, i dievieti di balneazione sono stati confermati tra il porticciolo di Sant'Erasmo e il lido Olimpo in un tratto esteso oltre sei chilometri. Bagni vietati anche nella zona del porticciolo della Bandita.

Ecco, nel dettaglio e con le coordinate geografiche esatte, i tratti di mare e di costa vietati alla balneazione per inquinamento riportate dalla nota ufficiale del comune:

Spiaggia Vergine Maria per una lunghezza di 400 mt direzione NE compreso tra i punti di coordinate geografiche WGS84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 38,1682, Long. 13,3670 e fine tratto Lat. 38,1664, Long. 13,3688;

Via Barcarello per una lunghezza di 500 mt compreso tra i punti di coordinate geografiche WGS84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 38,2025, Long. 13,2770 e fine tratto Lat. 38,2039 Long. 13,2787;

100 MT Ovest Sbocco Ferro di Cavallo Locamare per una lunghezza di 200 mt direzione NE compreso tra i punti di coordinate geografiche WGS84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 38,2122, Long. 13,3304, e fine tratto Lat. 38,2122, Long. 13,3304;

Da Fine porto S. Erasmo a inizio Porto Bandita per una lunghezza di 3700 mt compreso tra i punti di coordinate geografiche WGS84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 38,1125, Long. 13,3793, e fine tratto Lat. 38,0982, Long. 13,4160;

Da fine porto Bandita a Lido Olimpo per una lunghezza di 2500 mt compreso tra i punti di coordinate geografiche WGS84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 38,0987, Long. 13,4176, e fine tratto Lat 38,0949, Long. 13,4445;

Lido Olimpo per 760 m est per una lunghezza di 760 mt compreso tra i punti di coordinate geografiche WGS84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 38,0949, Long. 13,4443 e fine tratto Lat 38,0956, Long. 13,4524.

Il divieto di balneazione è stato imposto, per altri motivi, anche nei tratti di mare vicino ai porti:

Porticciolo di Sferracavallo per una lunghezza di 700 mt compreso tra i punti di coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 38,1991, Long. 13,2753, e fine tratto Lat. 38,2025, Long. 13,2770;

Porto Fossa del Gallo per una lunghezza di 210 mt compreso tra i punti di coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 38,2148, Long. 13,3228, e fine tratto Lat. 38,2166, Long. 13,2330;

Porto di Mondello per una lunghezza di 300 mt compreso tra i punti di coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 38,2059, Long. 13,3276, e fine tratto Lat. 38,2068, Long. 13,3282;

Porto dell'Addaura per una lunghezza di 500 mt compreso tra i punti di coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat.38,1915, Long. 13,3498, e fine tratto Lat. 38,1912, Long. 13,3549;

Da Porto Vergine Maria a Porto S. Erasmo per una lunghezza di 6950 mt compreso tra i punti di coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 38,1662, Long. 13,6991, e fine tratto Lat. 38,1125, Long. 13,3793;

Porto Bandita per una lunghezza di 200 mt compreso tra i punti di coordinate geografiche WGS 84 a 4 cifre decimali con inizio tratto Lat. 38,0982, Long. 13,4157, e fine tratto Lat. 38,0987, Long. 13,4176.

Vietato fare il bagno su circa diciassette chilometri di costa del capoluogo per preesistenti fenomeni di inquinamento. I divieti entreranno in vigore dal primo maggio al 31 ottobre. Rispetto allo scorso anno nell'elenco degli specchi d'acqua da evitare c'è il litorale di Barcarello. Un ritorno al 2017 quando il divieto di balneazione riguardava anche la borgata.