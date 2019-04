presso la banca dati Anagrafe Web del Comune di Palermo, che il documento di identità era falso. In caserma è stata convocata la persona a cui sarebbe stato destinato il rimborso, in realtà estraneo ai fatti. Quest'ultima ha sporto denuncia nei confronti del 79enne, per il quale sono scattate le manette

per possesso di documenti di identificazione falsi, tentata truffa e uso di atto falso. Per lui sono stati disposti i domiciliari.

E' finito in arresto l.V, un palermitano di 79 anni, denunciato dai carabinieri che sono intervenuti in un ufficio postale su richiesta del direttore.I documenti presentati dal cliente, infatti, lo avevano insospettito ed ha subito lanciato l'allarme. In ballo c'erano 1163 euro, che l'anziano avrebbe voluto incassare tramite una delega scritta a mano, una carta di identità ed una tessera sanitaria: tutti i documenti sono stati ritenuti contraffatti. Il rimborso era stato emesso dall'Agenzia delle Entrate in favore di terzi.I carabinieri hanno quindi effettuato tutte le verifiche del caso e accertato