May Day è un brano che racconta la liquidità dei sentimenti, delle aspettative e dei rapporti di amore e amicizia nella quotidianità del nostro tempo, la frammentarietà, il ghosting, che rubano la scena alla stabilità: come se le emozioni si uniformassero al concetto di uso e consumo, eat and run, con una prospettiva verso l'autodifesa, che non ci permette di golderle a pieno e che diventa insofferenza costringendoci a chiedere aiuto ovunque, senza coordinate.

"May Day è nata alle quattro del mattino – raccontano i due Fys, Pietro e Gabriele -, durante un momento di 'cazzeggio musicale' con arpeggiatori e campioni vocali a cui si sono uniti la parte ritmica della chitarra e gli assoli di synth e chitarra con whammy. E’ stato un pezzo che ha subito poche modifiche, salvo l’edit in studio per il featuring con Gabriella".

PALERMO - May day è il singolo del duo Fys, il progetto Electro-Pop tutto palermitano fondato da Pietro Gugliotta (synth e programming) e Gabriele Marchese Ragona (chitarra, basso e synth), in uscita per l'occasione nella versione che vede alla voce la partecipazione di Gabriella Ricciardi.I Fys nascono nel 2016, tra le chiacchiere e i suoni della Vucciria, dove si mescolano colori e volti di una parte della città viva e attiva. Il duo è giovane, ma ha già avuto modo di esibirsi un po' dappertutto in città, per esempio al Borderline o sul prestigioso palco de I Candelai, a Palermo, nel 2016, in occasione delle selezioni regionali live del festival Arezzo Wave. I mesi successivi hanno visto un grande impegno nella produzione e negli arrangiamenti dell’EP di sei tracce, che è stato interamente autoprodotto in home studio uscito ad aprile 2017. Nella seconda metà del 2018, i Fys realizzano la colonna sonora del documentario “Il banco vince”, del regista Gabriele Colombo, uscito ad ottobre 2018. Ma sono tantissimi i liveset in giro per la Sicilia che li hanno visti protagonisti.May Day è il brano che anticipa l'uscita del prossimo EP dei Fys, Less is More, in programma per il 10 maggio. Nell'album ci sarà anche una seconda versione della canzone, senza voce, fedele alla artistica del duo formato da Pietro e Gabriele.