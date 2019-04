L'emittente che da anni racconta il Palazzo, i processi, le carceri, rischia la chiusura. Il Comune si aggiunge alle voci che si sono levate per salvarla prima che il 21 maggio scada la convenzione con lo Stato. Ieri in una conferenza stampa è stata presentata una mozione del Comune in difesa della radio. Un'iniziativa trasversale (primo firmatario Fabrizio Ferrandelli) presentata dal sindaco Leoluca Orlando insieme con il Comitato Esistono i diritti che ha promosso una raccolta di firme per la radio. "Radio radicale – ha detto Orlando - è uno strumento capace di dar voce a tutte le voci. E l'attacco che sta portando avanti questo governo ha in sé il germe dell'illiberalità Una mozione analoga a quella presentata al consiglio comunale di Palermo è stata proposta all’Ars dal deputato del Pd Antonello Cracolici. Verrà discussa al Parlamento regionale il prossimo 2 maggio.