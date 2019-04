uno studio svizzero, dell'Hirslanden Klinik, pubblicato su European Radiology e riportato su AnsaSalute

.

Da qui l'avvertimento e il consiglio di usare più spesso uno shampoo per barbe.

Ci sono più germi nella barba degli uomini di quanti se ne annidino nel pelo dei cani. È il risultato a cui è arrivatoGli studiosi hanno voluto scoprire se c'era il rischio che gli uomini potessero contrarre una malattia trasmessa dai cani da uno scanner per la risonanza magnetica utilizzato anche per gli esami da parte dei veterinari. Hanno prelevato dei tamponi dalla barba di 18 uomini, tutti di età compresa fra 18 e 76 anni, e dal collo di 30 cani, di varie razze, confrontando i risultati.È stato riscontrato così che vi era un carico batterico significativamente più alto in campioni prelevati dalla barba maschile rispetto a quelli che provenivano dal pelo dei cani.