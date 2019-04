La macabra scoperta nel tardo pomeriggio di ieri, a pochi metri dall'ospedale Cervello, dove è intervenuta la polizia municipale.a condurli lì è stato un uomo a bordo di un furgone, individuato nei pressi di un cassonetto in cui stava per scaricare i resti.Per il sessantenne, con precedenti penali per furto aggravato, scasso, guida senza patente, macellazione abusiva e commercio di derrate alimentari scadute è scattata la denuncia. Come è stato accertato, non era in possesso di alcuna autorizzazione, ma avrebbe venduto in nero la carne. Un aspetto su cui sono in corso le indagini, per verificare chi si recasse in via Trabucco per l'acquisto. L'area è stata interamente sequestrata, così come la carne trovata sul posto.