CATANIA - "Da Matteo Salvini ho ricevuto soltanto apprezzamento e stima per la decisione di mettermi subito al lavoro del partito malgrado l'amarezza personale di non essere stato candidato alle Europee". Così Fabio Cantarella, assessore leghista al Comune di Catania con deleghe ad Ambiente, Ecologia e Sicurezza, sottolineando di "non avere ricevuto altri messaggi o comunicazioni" dal leader del Carroccio, "tanto meno su una mia prossima candidatura al Senato o su elezioni politiche a ottobre" e "quindi di non avere parlato con alcuno di questi temi".

(ANSA).