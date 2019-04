Insegnare al Cep è difficile, è vero! Ma è certamente più bello: perché qui, nella Palermo lontana dai riflettori della quotidianità, si possono costruire trasformazioni irreversibili; cambiamenti sociali e culturali indelebili; percorsi educativi innovativi per le studentesse e gli studenti del nostro quartiere". Lo scrive sul profilo Facebook della scuola "Giuliana Saladino" l'assessore all'Ambiente del Comune di Palermo, Giusto Catania, che did professioè dirigente scolastico della "Giuliana Saladino" del Cep, e che commenta così la storia,, di una insegnante nata in Trentino Alto Adige e trasferitasi nel capoluogo siciliano.