PALERMO .- Il missionario laico Biagio Conte si è recato sotto il porticato di piazzale Ungheria, a Palermo, per portare un vaso di fiori nel punto in cui è stato ucciso il senza tetto Aldo. Un gesto "per fare memoria di questo terribile episodio, per dedicare ad Aldo una preghiera e perché cose così orribili non si ripetano più"."Un augurio prezioso di una Pasqua di pace e di speranza - annuncia - : alla Santa Chiesa, a tutti i popoli della terra, alle istituzioni, alle Forze dell'ordine, alle associazioni, ai comunicatori sociali, a tutti i cittadini e a tutte le persone di buona volontà, affinché possiamo sostenere, aiutare i più poveri, i senza tetto, i disoccupati, gli immigrati, gli ammalati, i disabili, i carcerati".Il missionario palermitano sottolinea :"In questo cammino appena concluso ho portato ovunque un profondo messaggio di pace e di speranza. Ho attraversato Francia, Spagna, Portogallo, Marocco (dal 9 ottobre al 14 aprile), ho visto tanta sofferenza, tanto disagio per i giovani, che mi preoccupano perché sono esposti a tanti pericoli. Stiamo attenti, c'è una forte disumanizzazione. È doveroso ritornare a Dio e al nostro prossimo. Operiamo per un umanesimo più veritiero e più giusto. Ricchi e poveri insieme per costruire un mondo migliore".