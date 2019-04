La Solcara è una delle società dell'asse Nicastri-Arata per il business delle energie alternative.

Quando pochi giorni gli agenti della Dia sono andati a notificargli l'aggravamento della misura cautelare hanno trovato un paniere con dentro delle carte. Forse erano le ultime indicazioni che non è riuscito a girare.

Gli è andata meglio quando se ne stava affacciato al balcone. Era sicuro di aggirare l'ostacolo intercettazioni. Ed invece il telefonino di chi era andato a trovarlo ha fatto da microfono. Ecco il dialogo captato fra Paolo Arata e Vito Nicastri: “Vito"; "... tu vieni un attimo in ufficio? Passi dall'ufficio?"; "... quella con Antonello… però io... secondo noi… ce l’ha spiegato… hai fatto un errore clamoroso... purtroppo… un errore clamoroso… è il firma… l’assegno la data ci hai messo quando l’amministratore non c'era già più… dovevi metterci la data sinché c'era l’amministrazione in corso... non il diciotto di ottobre"; "… poi lo aggiustiamo...”.

A volte Paolo Arata delegava il figlio a discutere a distanza con Nicastri. Gli agenti hanno scoperto lo stratagemma e si sono appostati nei pressi dell'abitazione. E hanno immortalato Nicastri mentre parlava con suo figlio e con quello di Arata, Manlio, anche lui partecipe degli affari del padre. Chi è detenuto ai domiciliari non può comunicare con l'esterno. La violazione ha provocato l'aggravamento della misura cautelare su richiesta dei pm di Palermo. Nicastri è tornato in carcere.

impartiva le direttive sugli affari affacciato al balcone della sua casa ad Alcamo. Una palazzina bassa a poche centinaia di metri dagli uffici della Solcara srl in via Giordano.