Gelarda al momento tace e l'unica dichiarazione riguarda la frase comparsa oggi: "

Non farò un passo indietro di fronte a questo rancore perché so che la gente perbene sta dalla nostra parte". La base del movimento, invece, non risparmia accuse: "Cambia casacca, traditore, egocentrico e arrivista".

La querelle nasce attorno alla frase 'Traditore della Sicilia' piazzata sotto al volto di Gelarda. La foto, che fa il giro del web in pochi minuti, viene postata dal consigliere comunale M5se il primo commentarla è la ex 'Iena', oggi candidato al parlamento europeo con il Movimento cinque stelle,: "Grandi!", esclama uno dei volti più noti del movimento che a Roma è alleato della Lega a sostegno del governo Conte.ai danni di Gelarda, che incassa la solidarietà del proconsole di Salvini in Sicilia("La Lega opera ed agisce sui territori con i suoi uomini e le sue donne migliori, intimidazioni di questo tipo non ci spaventano", dice il senatore di Busto Arsizio) ma intanto in casa M5s si riapre una ferita aperta fin dai tempi dell'addio di Gelarda: "Mi auguro che quel seggio a Sala delle Lapidi che ha ottenuto con i voti del M5s sia restituito, ma per farlo occorre essere Uomini con la U maiuscola", commenta lo stesso Randazzo. Gli fa eco la collega, i cui rapporti con Gelarda non sono mai stati idilliaci fin dai primi passi a Sala delle Lapidi: "Si è rivelato un ottimo 'politico vecchio stampo' - dice -. Ha dimostrato grandi capacità nell'assumere le scelte 'maggiormente convenienti' per fare 'carriera'". Poi l'accusa diretta: "Ha usato il Movimento cinque stelle come un treno vincente per raggiungere gli obiettivi a cui ambiva. Ancora attendiamo le sue dimissioni".