PALERMO - "Siamo tutti incattiviti, c'è gente che sputa veleno dalla mattina alla sera, che emette sentenze, ma perdete il vostro tempo. Io tiro dritto perché ho un impegno assunto con i miei figli, con i siciliani tutti e con i miei nipoti e non mi potrà fermare niente. Io non cerco voti ma cerco volti, gente che possa riavere il sorriso o la speranza". Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in un post su Fb per gli auguri di Pasqua ai siciliani. "Tutti dobbiamo fare la nostra parte, la classe dirigente e quella politica, non ci sono più protetti e protettori. Se trovo qualcuno che vuole fare il 'malandrino' di turno, lo allontanerò senza pensarci un attimo - afferma - Ci vuole speranza, ci vuole fiducia, la certezza di potercela fare". E ancora: "Sono stato eletto per fare uscire la Sicilia dal pantano in cui si trova da decenni. E' la regione più degradata in Italia da oltre 20 anni. Abbiamo tanto lavoro da fare, ne abbiamo fatto tanto in questi 15 mesi. Abbiamo cinque anni di tempo per risollevare quest'isola. Lo faremo senza inseguire le mode. Non ci interessano i sondaggi, gli attacchi di tanti frustrati. Io tiro dritto perché ho un impegno con i siciliani e non mi potrà fermare niente e nessuno". "Non cerco voti per risollevare questa terra non ci vuole l'aspirina, ci vuole il bisturi, servono scelte impopolari, occorrono tanti no e tanti ne ho detti - prosegue - La Sicilia vive il momento più tragico della sua storia, ci vuole fiducia, speranza, la certezza di potercela fare. Così, l'unico mio obiettivo è lavorare per uscire dal tunnel, per fare diventare quest'isola competitiva con le altre regioni del nord. Abbiamo cominciato dalle fondamenta. Non basteranno i miei cinque anni, ma noi abbiamo messo un punto sul passato e innescato una nuova tendenza. Spero che chi verrà dopo, voglia continuare su questa strada. Che sia davvero per la Sicilia e i siciliani una Pasqua di resurrezione".(ANSA).