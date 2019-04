non doveva stagliarsi sulle acque maleodoranti dell'ennesima inchiesta, legata al settore eolico, che vede coinvolti politici, burocrati e imprenditori o sedicenti tali. Un'indagine che svela una fitta rete di congreghe assai inquinate, stando alle accuse dei magistrati, da Roma a Palermo passando per Trapani.– vedi che novità! - romani e siciliani. Non interessa qui fare la cronaca, egregiamente raccontata da Livesicilia con i suoi dettagliati articoli, interessa andare oltre i penosi resoconti giudiziari.(incredibilmente e vanamente) la cattura imminente, pare goda di appoggi diffusi e a vario livello (qualcuno ne dubitava?). Niente di nuovo sotto il cielo, è accaduto con boss mafiosi del passato, a cominciare dal capo dei capi Totò Riina recentemente scomparso latitante per decenni. Non si può rimanere alla macchia così a lungo senza coperture nei salotti grigi e omertosi frequentati da colletti bianchi collusi e pubblici ufficiali infedeli, insufficienti sarebbero allo scopo le complicità familiari e dei sodali nel territorio d'origine.di un perdurante scellerato patto, con contorni ovviamente differenti, tra Cosa Nostra, soggetti delle istituzioni, dell'impresa e della cosiddetta “società civile” che ha condotto alle “trattative” prima, durante e dopo la terribile stagione delle stragi mafiose.e, finalmente, una sentenza seppure di primo grado. La domanda, adesso, è però diversa e riguarda la dimensione etica nella gestione della cosa pubblica, in Italia e particolarmente in Sicilia, palesemente massacrata da una radicata attività corrotta e corruttiva che non sembra risparmiare alcun ambiente.costante di contrasto di pubblici ministeri e di giustizia dei giudici, basta leggere i giornali per rendersi conto dell'esistenza di un'immensa questione morale che sta travolgendo il governo giallo-verde a Roma - dilaniato in queste ore dagli scontri tra Di Maio e Salvini intorno alla vicenda del sottosegretario leghista Armando Siri indagato per corruzione nell'affare eolico e alle presunte pressioni della sindaca Virginia Raggi tese a falsificare i bilanci dell'azienda romana dei rifiuti – e colpendo ripetutamente la giunta siciliana guidata da Nello Musumeci – alle prese con l'ennesima chiamata in causa da parte di Procure della Repubblica di politici e burocrati siciliani (l'ultima connessa al rilascio di autorizzazioni nell'ambito dell'energia alternativa condite di presunte mazzette).ci si chiede come sia possibile che personaggi di indubbio peso in forza di rapporti altolocati ma anche di dubbia affidabilità riescano a ottenere corsie preferenziali per accedere alle stanze dei bottoni.debba ricevere oscuri (e noti) faccendieri solo perché potenti o segnalati da potenti, e ciò a prescindere dalla commissione o meno di reati. E' un vizio antico, segno di una mentalità malata, di una subcultura del favore ben sfruttata dalle organizzazioni criminali aduse a infiltrarsi nel tessuto sano dell'economia per infettarlo, di poca autorevolezza e di permeabilità della pubblica amministrazione nonostante la stragrande maggioranza dei suoi funzionari sia onesta, della sua eccessiva subalternità alla politica e delle purulenti aderenze tra politica e burocrazia finalizzate alla formazione di cerchi magici e costruzione di carriere che nulla hanno a che fare con il bene collettivo.e i corpi sociali intermedi – governo, parlamenti, alta burocrazia, partiti, sindacati, associazioni di categoria – se non si cerca di evitare a monte il meccanismo perverso escogitato a vantaggio di lobby affaristiche e scambi elettorali? E quando scoperti non si provvede all'immediata estirpazione del cancro e delle sue metastasi?