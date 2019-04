riginario del Lazio, lavorava in una struttura turistica del Trapanese ed era anche il direttore del catering, food e beverage dello chef Natale Giunta. "Io ancora non ci credo che mi hai lasciato così, non ci credo - ha scritto Giunta su Facebook - la chiamata alle 3 di notte.

Emanuele ha avuto un incidente ,sono corso da te e ti ho trovato morto! Dio Mio perché ti prendi sempre le persone più buone, oggi mi hai strappato un fratello, un amico, un compagno, un uomo buono,leale, sincero, oggi mi hai tolto un pezzo di vita". Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. Il 22enne che guidava l'auto è stato sottoposto ad alcoltest e agli esami per controllare l'eventuale consumo di sostante stupefacenti.

Il terribile scontro è avvenuto in via Cavallaro, la vittima si trovava a bordo dello scooter. Al volante della macchina un ragazzo di 22 anni. Per Conti non c'è stato nulla da fare.I sanitari del 118 l'hanno trovato già in condizioni disperate. O