PALERMO - "Masino, il Di Giovanni“ aveva “le corna dure”. Rubens D'Agostino si gonfiava il petto mentre transitava in macchina davanti alla macelleria del capomafia Tommaso Di Giovanni in via Silvio Pellico, alla Zisa. Era orgoglioso della sua amicizia con il boss.

si è meritato un posto d'onore. Se ne andava in giro, quasi sempre a bordo di una Fiat Panda, commentando ogni cosa. Parlava, parlava, parlava e i carabinieri trascrivevano. Se gli investigatori conoscono i segreti del mandamento di Porta Nuova il merito o la colpa, dipende dai punti di vista, è pure di D'Agostino arrestato nel blitz dello scorso dicembre.di piccoli e grandi segreti delle famiglie mafiose. Dagli accordi sulla proprietà di un noto bar risolti con le maniere forti (“... l'ho mandato all'ospedale...”) all'accordo sull'apertura di una pompa di benzina (“... quello deve domandare pure il permesso a me...”) dove non era gradita una certa clientela (“... gli fanno la benzina gli sbirri...”), dall'esistenza di un 'uomo d'oro' a Porta Nuova soprannominato “Berlusconi” al cognato del capomafia Gregorio Di Giovanni messo da parte., che è stato il reggente del mandamento di Porta Nuova. Un interregno dovuto alla forzata assenza dei fratelli Di Giovanni. Un reggente per caso, lo definiva D'Agostino, ma presto le cose sarebbero cambiate: “... ci sono cristiani che hanno sessant'anni che ancora ... fanno i soldati dice... per certuni... capisci cos'è il discorso?... dice ma... uscendo... dice... è buono che c'è nella troupe... che c'è qualcuno fuori... lui si può stare là... in panchina". Piuttosto che in panchina Calcagno è finito in carcere. Leggi l'inchiesta completa sul nuovo numero del mensile S in edicola.