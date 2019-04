Sulla strada statale 113 ‘Settentrionale Sicula’ è provvisoriamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, fra il km 60,500 e il km 61,500 a(Messina) a causa della caduta di un albero e di alcuni rami sul tracciato.Sempre sulla SS113 è stato chiuso il tratto fra il km 302,900 e il 304,300, in località(Palermo), in prossimità dello svincolo con la A29 a causa di una decina di alberi che ostruiscono la carreggiata.In entrambi i casi, il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine è presente sul posto per la gestione della viabilità e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.