'82° Centro è uno dei Reparti del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d'urgenza di ammalati in pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando in qualsiasi condizione meteo. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7300 persone in pericolo di vita.

: un elicottero HH139 dell'82° Centro C.S.A.R. di Trapani è decollato dalla base siciliana per trasportare un uomo in imminente pericolo di vita da(Messina) e un altro da(Trapani). Nel primo caso l'elicottero è decollato dalla base di Trapani per trasportare un uomo di 56 anni colpito da malore nell'isola di Lipari, condotto insieme a un'equipe medica presso l'ospedale 'Papardo' di Messina dove è giunto intorno alle 3.Durante il primo volo l'equipaggio è stato informato che avrebbe dovuto effettuare un secondo trasporto sanitario, quindi, dopo aver effettuato rifornimento presso l'aeroporto di Reggio Calabria, si è diretto, dopo aver fatto scalo a Palermo per imbarcare un'equipe medica, verso l'isola di Marettimo dove ha imbarcato un uomo di 61 anni. Intorno alle 7 di questa mattina il paziente è stato fatto sbarcare insieme al medico sulla piazzola di Valderice per la successiva ospedalizzazione presso l'ospedale di 'S. Antonio' di Trapani.che hanno reso difficili, peraltro, entrambi i trasporti. L'ordine di decollo è giunto dal R.C.C. (Rescue Coordination Center - Centro di Coordinamento del Soccorso) della Sala Operativa del C.O.A. (Comando Operazioni Aeree) di Poggio Renatico (Ferrara).(ANSA)