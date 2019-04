Avranno la priorità i laureati in medicina legale, ma il bando è aperto a tutte le specializzazioni purché si parta da due requisiti di base: la laurea in medicina e l’iscrizione all’Ordine di riferimento. Potranno rivelarsi decisivi per il punteggio in graduatoria anche i dottorati di ricerca e altri titoli scientifici, così come l’eventuale esperienza lavorativa maturata nell’ambito della medicina legale. Inoltre, nel momento della sottoscrizione del contratto, i candidati non dovranno esercitare l’attività di medicina ambulatoriale, pediatrica o generale nella provincia di riferimento per l’incarico Inps, né aver svolto qualsiasi tipo di collaborazione con Caf e patronati negli ultimi tre anni.

I candidati dovranno essere iscritti all’albo degli assistenti sociali o degli psicologi, o ad altri albi di rilevanza istituzionale escluso quello dei medici. Analogamente al caso dei medici, i titoli scientifici e l’eventuale esperienza lavorativa pregressa nell’ambito assistenziale contribuiranno al punteggio finale. Privilegiati i curricula che vanteranno specializzazioni.

Il modulo di partecipazione è esclusivamente on line e andrà compilato e inviato secondo le modalità indicate sul

, allegando il curriculum vitae redatto sul proforma che i candidati troveranno sul sito; ogni candidato potrà indicare una sola regione di preferenza.

I candidati ritenuti idonei cominceranno a lavorare dal primo giugno 2019; il contratto sarà annuale e scadrà il 31 maggio 2020. Al momento della firma del contratto dovranno essere titolari di partita Iva, e non dovranno svolgere incarichi politici o amministrativi, lavorare in altri enti pubblici o privati o svolgere attività in conflitto d’interesse con le mansioni previste dall’Inps.

Ai medici l’Inps propone una retribuzione di 35 euro netti l’ora, per un minimo di 25 ore settimanali. I guadagni degli operatori sociali invece dipenderanno dalle effettive sedute effettuate, partendo da un minimo di 80 euro netti (100 per una prestazione a domicilio), che diventeranno 130 se la durata della seduta supererà la mezza giornata.

. E per chi punta a lavorare in Sicilia ci sono prospettive incoraggianti: tra i medici, 152 verranno inseriti nelle unità territoriali siciliane dell’Inps, mentre per gli operatori sociali i posti nell’Isola sono 35. Il rapporto di lavoro proposto è di tipo autonomo per entrambe le categorie.Sia i medici che gli operatori sociali avranno tempo fino alle ore 24 del 2 maggio. In seguito verrà effettuata una selezione, al termine della quale verrà pubblicata una graduatoria triennale che si riferirà al periodo dal primo giugno 2019 al 31 maggio 2022.Tutte le informazioni sui bandi sono disponibili nella sezione dedicata del